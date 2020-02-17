В Спутнике началось строительство новой детской поликлиники

В Городе Спутнике началось строительство детской поликлиники, планируется, что она будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году.

Ранее проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Поликлиника будет располагаться в 11 очереди строительства вдоль улицы Алой. Здание имеет сложную конфигурацию с переменной этажностью — от 2 до 4 этажей. Внутри поликлиники будут расположены отделения лечебной профилактики, клинической диагностики, физиотерапии, рентген-диагностики, дневной стационар на 15 мест. На каждом этаже запланированы игровые зоны для маленьких пациентов.

В проект также заложено современное медицинское оборудование, предусмотрен удобный доступ в здание для маломобильных групп населения. Таким образом, новая поликлиника в Спутнике будет соответствовать всем современным требованиям к объектам здравоохранения.

Город Спутник продолжает активно развиваться, и объектам социальной инфраструктуры здесь уделяется особое внимание. На сегодня в микрорайоне построено шесть детских садов, решается вопрос о строительстве новой школы.