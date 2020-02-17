В Пензе приведут в порядок стелу у бывшего завода «Автомедтехника»

В Пензе 17 февраля на заседании комиссии Гордумы обсудили благоустройство памятников и скверов, связанных с подвигом народа в Великой Отечественной войне.

В частности, депутат поинтересовался, приведут ли в порядок стелу рядом со зданием, в котором находился завод «Автомедтехника», на ул. Суворова.

Заместитель начальника городского финуправления Ирина Юрлова ответила, что проводится обследование объекта, суммы уточняются.

По словам вице-мэра Сергея Волкова, всего на территории Пензы находятся 55 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, из них 20 уже обустроили, по 35 вопрос решается. Стелу, расположенную рядом с бывшим заводом, приведут в порядок собственники торгового центра на ул. Суворова — есть соответствующая договоренность.

«Он в хорошем состоянии, там убрали снег», — добавил Сергей Волков.

Также он проинформировал депутатов о том, что в 2020 году на реконструкцию скверов в этом году заложено 2,8 млн рублей, в том числе — «Журавли» и рядом с центром культуры «На Ленинградской».

Напомним, ранее на прямую линию губернатора Ивана Белозерцева поступило обращение по поводу восстановления Вечного огня у стелы, расположенной в Пензе рядом с бывшим заводом «Автомедтехника». Глава региона поручил разобраться в ситуации.

Несколько лет назад в «Жалобную книгу» информагентства приходили обращения по поводу восстановления Вечного огня на улице Суворова. Тогда в городском управлении культуры ответили, что «мемориал внесен в реестр городских памятников, однако исторической ценности не представляет и находится на балансе МУП «Жилье-10» как парковая скульптура».