В Пензе масленичные гулянья развернутся на шести площадках

На сайте администрации Пензы размещено постановление о проведении в городе народного праздника «Широкая масленица».

Согласно документу, культурно-массовые мероприятия пройдут на шести площадках:

— у школы № 19 в Ахунах (28 февраля). Сжигание чучела — 13:00;

— в парке имени Белинского (1 марта). Сжигание чучела — 19:00;

— детском парке на проспекте Победы (1 марта). Сжигание чучела — 17:00;

— зоопарке (1 марта). Сжигание чучела — 14:00;

— в парке «Комсомольский» (1 марта). Сжигание чучела — 17:00;

— в поселке Монтажный на улице Сосновой (1 марта).

На всех объектах будут дежурить сотрудники скорой помощи. А в парк имени Белинского прибудет пожарная машина для обеспечения безопасности граждан, также там установят дополнительные контейнеры для мусора.

Возрастные ограничения — 0+.