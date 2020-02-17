В Пензе масленичные гулянья развернутся на шести площадках

Согласно документу, культурно-массовые мероприятия пройдут на шести площадках:
— у школы № 19 в Ахунах (28 февраля). Сжигание чучела — 13:00;
— в парке имени Белинского (1 марта). Сжигание чучела — 19:00;
— детском парке на проспекте Победы (1 марта). Сжигание чучела — 17:00;
— зоопарке (1 марта). Сжигание чучела — 14:00;
— в парке «Комсомольский» (1 марта). Сжигание чучела — 17:00;
— в поселке Монтажный на улице Сосновой (1 марта).
На всех объектах будут дежурить сотрудники скорой помощи. А в парк имени Белинского прибудет пожарная машина для обеспечения безопасности граждан, также там установят дополнительные контейнеры для мусора.
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