Пензенцам упростят внесение изменений в квитанции за электричество

Из-за того, что жители города часто обращаются в ООО «ТНС энерго Пенза» с вопросом изменения числа зарегистрированных лиц, указанного в платежных документах, для них упростили процедуру внесения необходимых корректировок.

Так, если потребитель обнаружит некорректные данные в графе «зарегистрировано», но при этом фактическое число лиц, проживающих в жилом помещении, не менялось, предоставлять подтверждающие документы необязательно. Достаточно просто подать заявку при помощи специальной формы «Напишите нам» на официальном сайте либо по телефону Единого контактного центра (8412) 98−78−48.

При внесении изменений потребителем в плановом порядке процедура остается прежней. В данном случае необходимо предоставить в энергосбытовую компанию следующие документы:

— заявление с указанием Ф. И.О., а также даты рождения лиц, проживающих по указанному адресу;

— копию документов, удостоверяющих личность проживающих.

Сделать это можно без посещения офисов компании, направив обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении (6+).

Сообщить сотрудникам ООО «ТНС энерго Пенза» об изменениях можно и путем посещения одного из Центров обслуживания клиентов или районной службы сбыта.

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что своевременная актуализация информации обеспечит потребителям корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию.