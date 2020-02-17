На Западной поляне люксовое авто жестко впечаталось в грузовик. ВИДЕО

В Пензе на Западной поляне 17 февраля произошла авария с участием грузовика. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

В группе соцсети «ВКонтакте» появилось несколько постов о ДТП, которое произошло на улице Мира примерно в 15 часов. Судя по кадрам, Lexus на скорости влетел в стоящий КамАЗ. От удара капот иномарки смялся и превратился в груду металла. Кроме того, пострадали передние фары и раскололся бампер. Лобовое и правое стекла также не остались целыми, они лопнули, а осколки разлетелись в разные стороны. У грузовика на снимках видны незначительные повреждения.

Пользователи в комментариях предположили, что водитель дорогой машины «сидел в телефоне во время движения и просто не заметил стоящую машину». Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть максимально осторожными при вождении, любой необдуманный маневр может стоить жизни. Также инспекторы настаивают на соблюдении водителями правил дорожного движения, а также скоростного режима и дистанции.