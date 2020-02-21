Пензенских бизнесменов научат успешному участию в закупках

26 февраля в Пензе состоится мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке правительства области, проводит семинар на тему: «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках» (0+) в соответствии с Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: корпораций МСП, крупнейших заказчиков, представленных в области.

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т. ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

По итогам семинара, каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Мероприятие пройдет в конференц-зале технопарка «Рамеев» по адресу: г. Пенза, ул. Центральная, д. 1-В, корпус 1. Начало — в 10:00, регистрация стартует в 9:00. Подать заявку на бесплатное участие можно на сайте семинар-мсп.рф. Количество мест — ограничено.