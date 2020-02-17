50-летняя Дженифер Лопес выложила жаркое фото в бикини

Известная американская певица, актриса Дженифер Лопес порадовала своих поклонников жарким селфи, которое она сделала на отдыхе.

На снимке звезда позирует перед зеркалом в белом купальнике. У 50-летняей актрисы фигура — в идеальном состоянии, отмечают фолловеры.

Восхищенные поклонники в комментариях поддержали певицу, поставив ей массу сердечек.