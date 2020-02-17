Любители скандинавской ходьбы из Пензы и Колышлея обменялись опытом (видео)

Активные сторонники скандинавской ходьбы по-пензенски начали делиться своим опытом с единомышленниками, проживающими в районах области. Свою первую поездку они совершили в поселок Колышлей, где провели для всех желающих мастер-класс.

Перед зарядкой на свежем воздухе собравшиеся обменялись мнениями, гости из Пензы поделились с колышлейскими товарищами накопленным опытом. После беседы пришло время построиться на площадке и устроить мастер-класс, который провел Виктор Полюхин.

Словами о том, что движение — это жизнь, вдохновились и прохожие. Им предложили сделать несколько полезных упражнений, а скандинавские ходоки, к тому времени успевшие как следует размяться, и вовсе пустились в пляс.

Особый акцент автор скандинавской ходьбы по-пензенски Виктор Полюхин сделал на правильном выполнении движений.

«Мы хотим проехать по всем районам, чтобы обменяться опытом со всеми, кто занимается скандинавской ходьбой и оздоровительными видами физкультуры, а также передать им наш настрой», — сказала заместитель председателя правления регионального отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Валентина Власова.

После общей зарядки все любители здорового образа жизни прошли по центру Колышлея. Такие поездки (0+) пензенские активные приверженцы скандинавской ходьбы собираются устраивать дважды в месяц. Таким образом, за год с небольшим, они должны объехать все районы области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.