Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Региональный этап «Что? Где? Когда?» для школьников
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Свадьба альпак в зоопарке Пензы
Наши новости
Депутат о ресторане Есебуа: Они вообще думали, когда подписывали договор?
Пензенцам упростят внесение изменений в квитанции за электричество
В Спутнике началось строительство новой детской поликлиники
В Пензе приведут в порядок стелу у бывшего завода «Автомедтехника»
Жители Зари смогут пожаловаться руководителю областного СКР
Жителей Пензенской области предупредили о сильном ветре
В Пензе заново выстроят систему маршрутов общественного транспорта
В Пензу поступили тесты на выявление коронавируса
Пензячку возмутил режим работы автобуса № 82С
Пензенцы борются за жизнь крохотного котенка

25 пензенских семей смогут улучшить свои жилищные условия (видео)

17 февраля в 20:31 170 просмотров

В мэрии Пензы в торжественной обстановке вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на покупку или строительство жилья 25 семьям. Среди счастливчиков есть и многодетные.

«Сейчас в очереди стоят более 2000 семей. Данная программа реализуется за счет различных источников финансирования — из федерального и областного бюджетов», — рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.

До конца 2020 года такие же свидетельства получат еще 56 семей. На эти цели было выделено 54 миллиона рублей, из которых 15 миллионов — из городской казны. Всего с 2005 года благодаря этой социальной выплате построили дома или смогли купить квартиры почти 2500 семей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...