Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Региональный этап «Что? Где? Когда?» для школьников
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Свадьба альпак в зоопарке Пензы
Наши новости
Ветерана трудового фронта из Пензы поздравили с вековым юбилеем
Пензенцы могут принять участие в проекте «Дорога памяти»
В Пензе рассказали о новых условиях предоставления маткапитала
25 пензенских семей смогут улучшить свои жилищные условия
Депутат о ресторане Есебуа: Они вообще думали, когда подписывали договор?
Пензенцам упростят внесение изменений в квитанции за электричество
В Спутнике началось строительство новой детской поликлиники
В Пензе приведут в порядок стелу у бывшего завода «Автомедтехника»
Жители Зари смогут пожаловаться руководителю областного СКР
Жителей Пензенской области предупредили о сильном ветре

Пензенцы почтили память погибших в Афганистане (видео)

17 февраля в 22:28 248 просмотров

В память о 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Пензе прошел митинг. У мемориала «Афганские ворота» традиционно собрались участники тех событий, родные погибших и представители власти.

Губернатор Иван Белозерцев выразил глубокую признательность выжившим в том конфликте и поблагодарил ветеранов за работу с молодежью, которую они ведут.

«Наши солдаты, офицеры, прапорщики, гражданский персонал выполняли эту боевую задачу за пределами России, потому что было очень важно выполнить то, что приказала Родина», — отметил глава региона.

Частью митинга стала акция «Бессмертный афганский батальон». Кадеты из школы № 46 пронесли штандарты с изображениями и информацией о каждом пензенце, погибшем в Афганистане.

В том конфликте участвовало более 5000 наших земляков, 130 из них погибли, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...