Пензенцы могут принять участие в проекте «Дорога памяти» (видео)

В России стартовал проект «Дорога памяти» (0+). Он приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и проходит во всех отделениях почтовой связи Пензенской области.

С 17 февраля и по 31 мая включительно пензенцам предлагают принести фотографии участников Великой Отечественной войны в ближайшее отделение почты для их сканирования и загрузки на официальный сайт «Дорога Памяти».

«Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо обратиться к оператору в отделение почтовой связи, забрать у него конверт и анкету. В ней нужно указать полные данные героя — ФИО, место и год рождения, где был призван и служил», — рассказала главный специалист управления федеральной почтовой связи Пензенской области Юлия Захарова.

На конверте гражданину необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, а также отметку «Забрать в отделении почтовой связи лично» в любом свободном месте на конверте. Получить фотографии обратно пензенцы смогут через десять рабочих дней с момента ее подачи.

Специалисты отмечают, что услуга по приему фотографий и их дальнейшей оцифровке оказывается населению бесплатно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.