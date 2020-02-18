В Пензе работники культуры хотят увековечить память о Вере Аношиной (видео)

Не все знают, что слова и музыка песни «18 лет» были созданы в Пензе, а первая исполнительница песни, Вера Аношина, является солисткой местного русского народного хора. В 60-е годы прошлого века она стала известной не только на малой Родине. Ее полюбила вся страна. Вера Аношина прославилась в одночасье — осенью 1961 года, когда «18 лет» в ее исполнении услышали в Кремлевском дворце. Среди зрителей был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Артистка прожила долгую, но не легкую жизнь. Она скончалась 11 апреля 2017-го, когда ей был 81 год. Ее похоронили в Пензе на Аллее славы Новозападного кладбища.
Там, среди огромных черных плит, выделяется простой деревянный крест. Так пока увековечена память великой артистки, искусной певицы Веры Степановны Аношиной. В 2020 году исполняется 85 лет со дня ее рождения, и, возможно, в честь этой даты на ее могиле наконец-то появится памятник.
С такой инициативой выступили работники культуры Пензенской области во главе с Петром Лощининым. Он считает, что с Верой Аношиной ушла целая эпоха — эпоха расцвета культурной жизни Пензы. Поставить мемориальную плиту на ее могилу — это долг почитателей таланта легендарной певицы. К тому же, ее детство прошло в очень непростое для всей страны время — в годы Великой Отечественной войны, а 2020-й — Год памяти и славы.
«Она как ребенок войны перенесла все тяготы жизни, и нас, работников культуры, конечно, беспокоит то, что она похоронена на Аллее славы уже третий год, а нет возможности поставить ей обычную плиту с портретом», — рассказал он.
Как именно будет выглядеть памятник, еще предстоит обсудить, но инициаторы уверены в одном — на мемориальной плите Вера Аношина должна обязательно быть изображена с традиционным русским платком на плечах.
Инициатива уже нашла поддержку у региональной власти. Для осуществления задуманного Петр Лощинин обратился к председателю областного парламента Валерию Лидину.
«Здесь нечего обсуждать, мы должны объединить усилия и установить памятник. Благодарю вас за то, что заботитесь об увековечивании памяти этой великой артистки», — сказал он.
Установить памятник на могиле Заслуженной артистки РСФСР должны к ее юбилею — до 27 мая, а на мемориальной плите хотят выгравировать строчки из песни, прославившей Веру Аношину, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.