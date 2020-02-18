События в цифрах: «Дизель» вышел в плей-офф, ЭКО, лыжная гонка в Кузнецке

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

Впервые за последние пять лет пензенский ХК «Дизель» вышел в плей-офф «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019−2020 годов.

XXXVI Купринский литературный праздник (0+) в сентябре 2020 станет кульминацией мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения писателя.

В дошкольных образовательных учреждениях Пензы имеется 580 свободных мест для детей 2013−2018 годов рождения.



В 2019 году «Школы материнства» посетили более 8000 жителей Пензенской области.

29 февраля в областной эстафете (0+) по лыжным гонкам на призы губернатора в Кузнецке примут участие 600 спортсменов из 30 муниципальных образований.

В 2020 году попробовать стать мамами с помощью ЭКО смогут 950 жительниц Пензенской области.