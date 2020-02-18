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Герои Победы: Василий Никифорович Бочкарев

18 февраля в 06:34 180 просмотров

В преддверии юбилея Победы телеканал «Экспресс» продолжает рассказывать об уроженцах Сурского края — Героях Советского Союза. Один из них — Василий Никифорович Бочкарев. Это он своим подвигом опроверг старую поговорку, что один в поле не воин.

Василий Никифорович Бочкарев родился 21 января 1915 года в селе Новая Кутля Лунинского района Пензенской области в крестьянской семье. На фронтах Великой Отечественной войны — с самого ее начала. Участвовал в Смоленском сражении, боях под Ржевом и Белым, дважды был ранен. Летом 1943 года принимал участие в Курской битве, затем в освобождении Сум.

К сентябрю 1943 года сержант Василий Бочкарев командовал минометным расчетом. Отличился во время битвы за Днепр. В составе группы бойцов отбивал атаки противника, защищая захваченный плацдарм. Когда кончились мины, вел огонь из стрелкового оружия, когда подошло подкрепление, из всей группы в живых оставался только Василий Бочкарев. Перед его позицией было обнаружено 38 немецких трупов.

В январе 1944 года пензенцу присвоили звание Героя Советского Союза.


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