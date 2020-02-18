Психолог рассказал на «Экспрессе» о нюансах подросткового взросления

На телеканале «Экспресс» стартовала новая рубрика «Психолог и я» (16+). В первых выпусках речь пойдет о ярком, сложном, ответственном и формирующем на всю жизнь человека периоде — подростковом.

Утверждение независимости, формирование личности, выработка планов на будущее — все это происходит именно в подростковом возрасте. Как прожить этот период счастливо родителям и детям? Ответы на эти и другие вопросы — в рубрике «Психолог и я».