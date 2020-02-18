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Психолог рассказал на «Экспрессе» о нюансах подросткового взросления

18 февраля в 07:17 188 просмотров

На телеканале «Экспресс» стартовала новая рубрика «Психолог и я» (16+). В первых выпусках речь пойдет о ярком, сложном, ответственном и формирующем на всю жизнь человека периоде — подростковом.

Утверждение независимости, формирование личности, выработка планов на будущее — все это происходит именно в подростковом возрасте. Как прожить этот период счастливо родителям и детям? Ответы на эти и другие вопросы — в рубрике «Психолог и я».


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