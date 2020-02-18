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Мэр призвал оперативно вывозить мусор во время месячника благоустройству

18 февраля в 08:32 130 просмотров

В Пензе на планерке в мэрии, которая состоялась 18 февраля, обсудили подготовку к месячнику по благоустройству.

«Вчера было совещание губернатора. Провести месячник по благоустройству — важнейшая задача. На носу мероприятия, приуроченные к 9 мая», — отметил глава администрации города Андрей Лузгин.

Вице-мэр Денис Леонтьев подчеркнул, что весна в этом году придет рано, поэтому месячник по благоустройству объявят в марте.

«Информация о субботнике будет размещена на рекламных конструкциях, чтобы граждане знали о датах мероприятий по уборке города. Вывоз мусора производится спецтехникой, он будет бесплатно доставляться на полигон. Также запланирована работа по покраске опор. Как позволит погода, начнется покраска. Кроме того, все ограждения вдоль дорог покрасим», — уточнил он.

Андрей Лузгин попросил обратить внимание на то, чтобы все добровольцы были обеспечены инвентарем. Помимо этого, он поручил обеспечить своевременный вывоз мусора. Также мэр уточнил количество саженцев деревьев. Денис Леонтьев ответил, что их 2000.

«Были жалобы от жителей, в том числе Зари, что саженцы погибли после высадки полностью. Нужно ухаживать, не высаживать близко к полосе отвода. Растения погибают», — подчеркнул мэр.

Он также поручил подумать об организации субботника в формате общегородского праздника.


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