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В Пензе на карантин полностью закрыли 4 школы

18 февраля в 08:39 180 просмотров

В администрации Пензы 18 февраля во время планерки сообщили о количестве заболевших ОРВИ.

Так, острой респираторно-вирусной инфекцией заразилось 1783 человека. Вице-мэр Сергей Волков уточнил, что это 342,4 случая на 100 тысяч населения, что на 69,7% ниже уровня эпидпорога.

«118 классов в 31 школе закрыто на карантин, четыре школы полностью закрыты. Ситуация пока на контроле, хотя мы понимаем, что с каждой неделей количество закрытых классов увеличивается. Главное не преодолеть эпидпорога в 30%", — сказал Сергей Волков.

Мэр Андрей Лузгин отметил, что в такой ситуации лучше перестраховываться.

«Если видите, что резко ухудшается ситуация в школе, закрывайте на карантин. Как себя вести во время отдыха на каникулах, доведите информацию. Если кто-то едет в теплые страны, особенно азиатские. Чтобы ничего не привезли», — подчеркнул он.


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