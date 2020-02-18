В Пензе на совещании в мэрии 18 февраля обсудили ситуацию с отловом бродячих собак.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Утин сообщил, что в настоящее время заключен контракт с МУП по очистке города.

«С начала 2020 года 58 заявок на отлов безнадзорных животных поступило в управление, за аналогичный период прошлого года 80 заявок поступало. Было за прошлый год 844 особи отловлено. Здоровые собаки вакцинируются и выпускаются, больные подлежат эвтаназии», — уточнил он.

Александр Утин напомнил, что заявки на отлов бродячих собак принимаются в управлении ЖКХ и по телефону 422−603.

«Есть повторные обращения, за полтора месяца работы 44 отловленных особи — недостаточно. Проанализируйте обращения за последние месяцы. Заводской район, Арбеково, 40 лет октября. Собаки начинают сбиваться в стаи. Через две недели еще это обсудим. Ситуация, когда собаки нападают на людей или детей — недопустима», — подытожил мэр Андрей Лузгин.