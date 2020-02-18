В центре Пензы появятся два новых светофора

Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин сообщил, что в 2019 году удалось ликвидировать 25 из 36 мест концентрации ДТП.
«Сотрудники ГИБДД разработали план мероприятий в рамках программы БКАД. В части объектов изменена схема дорожного движения, время работы светофора. В двух местах установят дополнительные светофоры — перекресток улиц Суворова-Кулакова и улица Бакунина. Изыскиваем деньги. И на улице 40 лет октября ведется реконструкция», — пояснил он.
Глава администрации города Андрей Лузгин отметил, что есть некоторые мероприятия, которые не требуют много времени.
«Ликвидировать пешеходный переход до 1 июня в плане стоит, почему так долго? Пересечение улиц Суворова и Чехова — нарушение требований сигнала светофора служит причиной ДТП. Вешайте баннер туда, воздействуйте на водителей. Есть меры, которые мы используем не в полном объеме», — подчеркнул мэр.
Он также спросил у Максима Иванкина о парковках с временным размещением на Соборной площади. Начальник департамента ЖКХ Пензы, что есть договоренность о том, что стоянка заработает в конце февраля.