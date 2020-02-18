Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Региональный этап «Что? Где? Когда?» для школьников
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Свадьба альпак в зоопарке Пензы
Наши новости
В России бесплатную парковку сделают для инвалидов всех групп
Теплую зиму сменит снежная весна. Синоптики пообещали морозы в марте
В России появился новый метод воровства персональных данных
Из российских поликлиник исчезнут стоматологи и психологи
В Госдуме предложили присваивать автомобилям экологический класс
В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы
В Китае намерены казнить за сокрытие коронавируса
Россиянам обещают раннюю весну
Фитнес-тренер из ролика про «таксиста-мразь» рассказала свою версию событий
Президент подписал документ о помиловании трех россиян

В кафе и отелях можно будет снимать наличные при оплате услуг

18 февраля в 09:19 56 просмотров

Россияне смогут снимать наличные деньги с карт в кафе, отелях, аптеках и на заправках, услуга будет доступна при оплате покупки.

Об этом сообщают «Известия». В частности, MasterСard работает над тем, чтобы опция «Наличные с покупкой» была доступна в кафе, ресторанах и отелях. Для этого в платежной системе хотят расширить партнерскую сеть.

Visa, в свою очередь, прорабатывает возможность снятия средств в аптеках и на заправках.

Банки «Ак Барс» и «Зенит» также намерены ввести услугу в точках общепита и на заправках. Причем в «Ак Барс» планируют запустить опцию в качестве эксперимента уже во втором квартале текущего года. Предполагается, что с карты будут списываться средства не только за позиции в меню, но и за выданные наличные, снять можно будет не более 5000 рублей. Ожидается, что это позволит гостям заведения в том числе оставлять чаевые.

В Банке России полагают, что функция будет актуальна для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снять средства бывает проблематично.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...