В Пензе устройство фонтана планируют завершить к апрелю

18 февраля на планерке в администрации Пензы сообщили об этапах реконструкции крупных объектов.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов рассказал, что работы по реконструкции Бакунинского моста ведутся в соответствии с графиком. Рабочие завершили работы по бурению на правом берегу. В настоящее время обустраивается третья опора, опорные станки, буровая установка выезжает на левый берег. Кроме того, он сообщил, что ведутся работы по благоустройству территории у Спасского собора.

«Остались работы по инвентаризации сетей освещения, малые архитектурные формы установили, планируем передачу объекта в казну для дальнейшей эксплуатации», — добавил вице-мэр.

По памятнику матери Магомед Агамагомедов сообщил, что место предварительно определено, осталось дождаться окончательного решения. Как только оно будет согласовано, рабочие приступят к устройству основания.

Вице-мэр также рассказал, что на Фонтанной площади находятся два подрядчика, работы выполняются в соответствии с графиком.

«По инженерным коммуникациям все вопросы решены и сняты, устройство чаши ведется, готовимся к установке сухих фонтанов. К апрелю по устройству самого фонтана планируем все работы завершить. По благоустройству — все старое оборудование, архитектурные формы демонтировали, бетонируем подпорные стенки, отклонений нет по срокам, по бетонированию идем с небольшим опережением. В конце апреля-мае начнем испытания самого насосного оборудования», — уточнил Магомед Агамагомедов.