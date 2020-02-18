На видео попали последствия жесткого ДТП на трассе в Пензенской области

В Сети пользователь опубликовал кадры с места жуткого ДТП в Городищенском районе Пензенской области.

Подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» сообщил, что авария произошла на трассе М-5 «Урал» вечером 17 февраля. На размещенных кадрах видно, что столкнулись «ГАЗель» и легковая машина с логотипом такси. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

Как предполагают пользователи, ДТП — со смертельным исходом, так как свидетели видели на месте сотрудников следкома.

Официальных данных о случившемся пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев внимательно управлять авто, соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию. Водителям рекомендуют не совершать необдуманных маневров, потому что каждое действие может стоить жизни.