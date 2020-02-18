Дорогу от ул. Попова до ул. Окружной расширят до трех полос

В мэрии Пензы 18 февраля обсудили реконструкцию проезжих частей и тротуаров по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин сообщил, что по шести объектам на 2020 год уже заключены контракты. По 52 начали конкурсные процедуры. Планируется, что контракты по ним заключат до 15 марта.

«916 млн рублей выделено на БКАД. По дорогам на 2021 год предварительный список сформирован, 119 дорог и 19 тротуаров включено туда. Пожелания депутатов и обращения граждан максимально учли при составлении списка. Но надо понимать, что 119 дорог мы все равно за год не сделаем, это план на более долгосрочный период», — уточнил он.

Мэр Андрей Лузгин поручил обратить особое внимание на дороги в проблемных микрорайонах и частном секторе.

Вице-мэр Магомед Агамагомедов отметил, что в настоящее время уже получил положительное заключение экспертизы проект строительства нутриквартальной дороги на улице Новоселов протяженностью в 2,4 километра, стоимостью 276 миллионов рублей. Андрей Лузгин попросил еще раз проанализировать объем средств, который закладывают на строительство дороги, а именно — насколько оправдана стоимость одного километра дороги более чем в 100 миллионов.

«На улице Клубничной также ПСД разработана на 29 млн, положительное заключение есть. Дорога в Заре № 1 на 82 млн рублей, 0,5 км. По улице Магистральной в Заре ПСД находится на стадии разработки, стоимость документации — 111 млн рублей. Дорога на Чаадаева — положительное заключение экспертизы есть, от большого Сурского моста до М-5 «Урал» — 6,2 км, стоимость — более миллиарда рублей. У ПСД по улице Байдукова есть положительное заключение. Протяженность — 1,7 км, стоимость — 283 млн рублей», — пояснил Магомед Агамагомедов.

Также, по его словам, поринято окончательное решение по дороге от улицы Попова до улицы Окружной.

«С учетом интенсивности движения будет трехполосное исполнение, из них две полосы будут выделены для транспорта и одна — для парковки со стороны Олимпийской аллеи. Помимо этого, завершается разработка ПСД через реку Мойка на ул. Батайской, 28 млн — стоимость объекта, протяженность — 200 метров. На стадии утверждения находится документация. На проспекте Строителей с примыканием к трассе М-5 подрядчик определен, до сентября планируется завершить проектирование данного объекта и получить положительное заключение экспертизы», — сообщил вице-мэр.

Он добавил, что на дорогу от Города Спутника до улиц Окружной и Калинина на 2022 год в плановом проекте бюджета предварительно заложено 63 млн рублей, а в марте планируются торги, чтобы начать проектирование объекта.

«В следующем году по ремонту и реконструкции мостов и путепроводов начнем работу в рамках федеральной программы. В 2021-м проект по строительству моста на улице Батайской будем реализовать, разработаем документацию на мост по ул. Пролетарской, Ленина», — подытожил Магомед Агамагомедов.