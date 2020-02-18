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В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии в Пензенской области

18 февраля в 10:14 296 просмотров

На трассе М-5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области произошла смертельная авария.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 19:17 на 674-м километре трассы столкнулись Chevrolet Cruze под управлением 24-летнего парня и ГАЗ-330232, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате происшествия водитель иномарки получил серьезные травмы, молодой человек скончался в больнице. Также пострадали пассажиры лековушки — две женщины, их госпитализировали. Еще одного мужчину, находившегося в салоне Chevrolet, медики осмотрели на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее пользователи в соцсетях опубликовали кадры с места страшного ДТП.

Инспекторы предупреждают водителей о соблюдении правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, во избежании ДТП.


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