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Лузгин поручил провести 23 февраля спортивно-массовые мероприятия для пензенцев

18 февраля в 10:23 212 просмотров

В Пензе на совещании в мэрии, которое состоялось 18 февраля, обсудили подготовку к празднованию Дня защитника Отечества.

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина рассказала, что утром жители города посетят кладбища, где почтят память близких, защищавших Родину, а в 11:00 у Монумента воинской и трудовой Славы состоится церемония возложения цветов. Символичное торжественное мероприятие пройдет без речей.

«В учреждениях культуры пройдут мероприятия по своему плану. Крупных планируется около 200, мы выделим из них 20 основных и опубликуем график», — добавила она.

Глава администрации города Андрей Лузгин поручил продумать организацию спортивно-массовых мероприятий, чтобы люди не сидели в этот день за столами, а провели праздник активно и с пользой для здоровья.


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