В Пензе отправили за решетку распространителя наркотиков

В Пензе осудили 30-летнего местного жителя, который совершил несколько преступлений, связанных с наркотиками.

13 июня 2019 года пензенца задержали полицейские на улице Терновского. В его автомобиле нашли девять свертков с таблетками. Оказалось, что это были наркотики. Затем в ходе обыска его квартиры обнаружили еще запрещенные вещества. Мужчина хранил их для продажи. Кроме того, в его жилище росли наркотические растения, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Установлено, что пензенец начал заниматься преступной деятельностью с марта. Он вступил в сговор с неустановленными следствием людьми через интернет, чтобы приобретать наркотики и распространять их через закладки.

Суд приговорил жителя Пензы к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обжаловать такое решение он не стал.