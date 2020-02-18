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В Пензе отправили за решетку распространителя наркотиков

18 февраля в 10:30 180 просмотров

В Пензе осудили 30-летнего местного жителя, который совершил несколько преступлений, связанных с наркотиками.

13 июня 2019 года пензенца задержали полицейские на улице Терновского. В его автомобиле нашли девять свертков с таблетками. Оказалось, что это были наркотики. Затем в ходе обыска его квартиры обнаружили еще запрещенные вещества. Мужчина хранил их для продажи. Кроме того, в его жилище росли наркотические растения, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Установлено, что пензенец начал заниматься преступной деятельностью с марта. Он вступил в сговор с неустановленными следствием людьми через интернет, чтобы приобретать наркотики и распространять их через закладки.

Суд приговорил жителя Пензы к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обжаловать такое решение он не стал.


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