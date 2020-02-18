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В Пензенском районе ДТП с фурой для водителя оказалось смертельным

18 февраля в 10:45 296 просмотров

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места серьезного ДТП на трассе Р-208.

Авария произошла 17 февраля в 15:37 на 235-м километре трассы «Тамбов-Пенза». Большегруз Mercedes-Benz Axor с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины столкнулся с ГАЗ-3302, за рулем которого был 35-летний водитель.

«В результате происшествия водитель ГАЗа от полученных травм скончался на месте», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

Пользователи опубликовали запись с места аварии. На ней видно, что машины лежат в кювете, на месте работают сотрудники спецслужб.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о соблюдении правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, во избежании ДТП.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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