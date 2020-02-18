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«Письмо с фронта». Школьники прислали Ивану Белозерцеву трогательное видео

18 февраля в 11:17 136 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram видео, которое ему прислали горожане.

«Письмо с фронта. Это пронзительное видео сегодня мне в Direct прислали учащиеся, родители и учителя школы № 26 города Пензы. Оно не нуждается в моих комментариях, так как говорит само за себя», — написал глава региона вечером 17 февраля.

В ролике — дети рассказывают о своих предках-героях Великой Отечественной войны, читают письма с фронта.

Иван Белозерцев предложил пользователям посмотреть видео и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Пензенцев ролик очень растрогал.

«Просто нет слов. Молодцы. Очень трогательное видео. До слез, до глубины души», — отметила одна из подписчиц.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B8rDsvyH0VP/

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