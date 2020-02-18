Продукция «Индилайт» завоевала 6 медалей на выставке «Продэкспо-2020»

Форум проходил с 10 по 14 февраля в Москве. Пять золотых медалей, дипломы лауреатов международного конкурса «Лучший продукт-2020» получили новинки ассортимента. Это «Бедро индейки на кости в брусничном соусе» (маринад подчеркивает вкус красного мяса), рулька индейки «Баварская» в пакете для запекания, филе индейки «Лангет», «Стрипсы из филе грудки индейки» (альтернатива куриным наггетсам и стрипсам).



В пресс-службе группы компаний сообщают, что «золото» в номинации «Инновации в упаковке» конкурса «Инновационный продукт» также получил шашлык из индейки «Белые ночи» в пряном сливочном маринаде. Он упакован в пакет «дой-пак» с вырубной ручкой, что очень удобно для тех, кто едет на природу.



Продукция «Дамате» регулярно участвует в «Продэкспо». Это позволяет компании представить новинки ассортимента, найти новых партнеров. В этом году участие в выставке приняли более 2600 компаний из 70 стран мира, в том числе 1850 российских компаний. Количество посетителей превысило 670 000 человек (представители 112 стран).