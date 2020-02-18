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Продукция «Индилайт» завоевала 6 медалей на выставке «Продэкспо-2020»

18 февраля в 11:20 120 просмотров

Продукция ГК «Дамате» из индейки, выпускаемая под брендом «Индилайт», завоевала награды на международной выставке продуктов и напитков «Продэкспо-2020». Товары бреда получили почетные дипломы и золотые медали в конкурсах «Лучший продукт — 2020» и «Инновационный продукт».

Форум проходил с 10 по 14 февраля в Москве. Пять золотых медалей, дипломы лауреатов международного конкурса «Лучший продукт-2020» получили новинки ассортимента. Это «Бедро индейки на кости в брусничном соусе» (маринад подчеркивает вкус красного мяса), рулька индейки «Баварская» в пакете для запекания, филе индейки «Лангет», «Стрипсы из филе грудки индейки» (альтернатива куриным наггетсам и стрипсам).

В пресс-службе группы компаний сообщают, что «золото» в номинации «Инновации в упаковке» конкурса «Инновационный продукт» также получил шашлык из индейки «Белые ночи» в пряном сливочном маринаде. Он упакован в пакет «дой-пак» с вырубной ручкой, что очень удобно для тех, кто едет на природу.

Продукция «Дамате» регулярно участвует в «Продэкспо». Это позволяет компании представить новинки ассортимента, найти новых партнеров. В этом году участие в выставке приняли более 2600 компаний из 70 стран мира, в том числе 1850 российских компаний. Количество посетителей превысило 670 000 человек (представители 112 стран).

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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