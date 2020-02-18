История успеха: Пензенская компания вышла на экспорт с Республикой Беларусь

Пензенская компания FMGroup, которая долгое время занимается производством промышленного оборудования, впервые вышла на экспорт с Республикой Беларусь. Историей успеха фирмы поделилась заместитель директора Ольга Дацкова.

Компания FMGroup появилась на свет более 20 лет назад. Начиналось все с обычной небольшой стекольной мастерской. Ольга Дацкова рассказала, что первые попытки расширить ассортимент были за счет обработки стекла в стационарных «ручных» камерах. Первое автоматическое устройство на цепном приводе удалось создать в 2002 году. Именно это позволило увеличить количество выпускаемой продукции.

«Изначально мы делали оборудование для собственных нужд — это автоматизированные пескоструйные установки, печи для моллирования стекла [процесс изгибания стекла, происходящий при высоких температурах под принудительным давлением или воздействием собственного веса], печи для фьюзинга [технология изготовления витража]. Это оборудование начало пользоваться популярностью сначала в России, а затем — в странах СНГ. После мы открыли собственное производство оборудования уже отдельно от стекольной мастерской», — поделилась замдиректора.

В 2011 году руководство компании пошло дальше и занялось проектировкой и сборкой первой установки плазменной резки, а также усовершенствованием всех производимых устройств.

Ольга Дацкова пояснила, что за основу производства специалисты взяли европейское оборудование, например, пескоструйный аппарат австрийской компании. Сотрудники фирмы адаптировали его под российские реалии и сделали более доступным.

«Не всегда люди используют образив, который требуется, они выбирают тот, который доступен в их регионе. Кроме того, многим было бы выгоднее работать с одним образивом несколько раз. В результате мы, например, переделали систему аспирации пескоструйки, чтобы можно было повторно использовать образив», — уточнила замдиректора.





Стоит отметить, что продукция FMGroup отличается достаточно низкой ценой. Сравнивая пескоструйные установки для стекла австрийской компании, пензенские аппараты окажутся более выгодным вариантом для покупки. Например, цена иностранных устройств начинается от 2,5 млн рублей, а пензенских — от 450 тысяч рублей.

«Также мы производим оборудование для плазменной резки. Мы занимаемся им уже более 10 лет. Поставляем по всей России, также несколько устройств работают в Казахстане», — уточнила замдиректора.

Однако развитие FMGroup не было идеальным. Ольга Дацкова рассказала, фирма подвергалась как падениям, так и взлетам. Но в один момент руководству удалось найти «спасательный круг» и остаться на плаву.

«Ситуация улучшилась после того, как год назад мы начали сотрудничать с Российским экспортным центром (РЭЦ). Они начали приглашать нас на бизнес-миссии и различные выставки. Так, мы представили свою продукцию во многих городах России, а также в Казахстане и Республике Беларусь. С выставки мы привезли клиентов. С учетом того, что оборудование, все-таки, дорогостоящее, сам процесс сделки не такой быстрый, но нам удалось заключить договор на поставку продукции в Белоруссию, и в январе станок туда уехал. Также отмечу, что в прошлом году мы начали плотно работать с Фондом поддержки предпринимательства», — рассказала она.

Замдиректора уточнила, что помимо бизнес-миссий, сотрудники компании пользовались другими услугами РЭЦ. Например, специалисты помогли FMGroup наладить связь с клиентами из Казахстана.

«Я запрашивала данные, мне делали подробную выборку по металлообрабатывающим и стеклообратбатывающим предприятиям, а также мебельным производствам. Работники Фонда поддержки предпринимательства сами занимались налаживанием контактов и рассылкой коммерческого предложения. На основе этого мы уже получали заказчиков», — объяснила Ольга Дацкова.

Она отметила, что сотрудники FMGroup намерены продолжить это сотрудничество и воспользоваться еще несколькими продуктами фонда, например, размещением на витринах интернет-платформ.

«Предпринимателям необходимо пользоваться услугами Фонда поддержки предпринимательства, РЭЦ, торгово-промышленной палаты и Центра поддержки экспорта. Сотрудники — очень приветливые, идут всегда навстречу, в любой момент готовы оказать помощь, никого не бросают, всегда доступны по телефону. Работать с ними — одно удовольствие», — подытожила Ольга Дацкова.





Напомним, Фонд поддержки предпринимательства появился в 2019 году, в его структуру входят Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В Пензе также открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». В нем предприниматели смогут получить все виды поддержки в режиме «одного окна». Узнать о том, как стать бизнесменом в несколько шагов, можно здесь.

Узнать подробную информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства, а также как записаться на мероприятия, можно по телефону «горячей линии» 8−800−555−19−58. Кроме того, анонсы мероприятий и семинаров можно посмотреть на сайтах фонда mbpenza.ru и центра cpp.mbpenza.ru.