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В Белинском пешеход попал в больницу после ДТП

18 февраля в 11:51 100 просмотров

В Белинском районе Пензенской области произошла авария с участием пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 февраля. Автомобиль Lada Priora под управлением 23-летнего водителя ехал по улице Ленина в городе Белинский. Около дома № 51 машина сбила 40-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

Инспекторы просят, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос на заледеневшей дороге.


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