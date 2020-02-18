Пензенец решил схитрить с медсправкой и стал фигурантом уголовного дела

Установлено, что 12 августа мужчина подошел к «Пенза-Мед», чтобы получить справку для ГИБДД. На пороге организации он встретился с человеком, который продал ему поддельную бумагу на его имя.

«В справке были проставлены подложные оттиски и штамп ООО «Пенза-Мед», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Через десять дней он предъявил это заключение государственному инспектору БДД МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области. Махинация раскрылась.

В ходе судебного заседания пензенец признал свою вину и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. В итоге мужчину оштрафовали на 15000 рублей. Поддельное медицинское заключение решено уничтожить.