Вице-мэр Пензы рассказал о планах по строительству в городе детсадов

18 февраля в ходе оперативного совещания в администрации Пензы вице-мэр Магомед Агамагомедов доложил о планах по созданию дополнительных мест в детсадах города на 2020 и 2021 годы.

По словам замглавы администрации, одно из дошкольных учреждений появится на ул. Турищева. Проектно-сметная документация отдана в экспертизу, устраняются текущие замечания.

«Есть несколько разделов, по которым были получены очередные замечания. В течение двух-трех дней они будут устранены, чтобы получить положительное заключение экспертизы. Будем стараться сделать это до 1 марта», — сообщил он.

Мэр Пензы Андрей Лузгин выразил сомнение по поводу того, удастся ли уложиться в столь короткий срок, ведь до сих пор нет заключения по технической части.

«Давайте в следующий строительный год не залезать, чтобы до 25 декабря успеть сдать объект», — призвал он.

В 2021 году, по словам Магомеда Агамагомедова, в Пензе на ул. Красной, 26 планируется возвести пристрой к детсаду на 129 мест. Предварительная работа с проектными организациями уже проведена.

На ул. Антонова запланировано строительство детского сада на 400 мест. В настоящее время завершился конкурс на проектирование объекта, 5 марта будет заключен контракт с подрядчиком, а в августе — объявлены торги на строительство.

«У нас было порядка 12 заявок на разработку проектно-сметной документации, прошло 10. Будем определять организацию-подрядчика и заключать договор», — отметил вице-мэр.

Ранее в ходе планерки в мэрии он также рассказал о ходе работ на объектах капитального строительства в Пензе, таких как Фонтанная площадь и Бакунинский мост.