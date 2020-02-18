Сердобские полицейские раскрыли угон «шестерки»

37-летний житель города Сердобска Пензенской области сообщил в полицию об угоне.

Мужчина написал заявление, в котором указал, что ночью исчезла его машина. ВАЗ-2106 был припаркован возле дома на улице Первомайской.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили граждан, живущих рядом, чтобы установить возможных свидетелей и очевидцев случившегося.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 23-летнего жителя Сердобска, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время проводится проверка по факту угона, после нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейские советуют жителям Пензенской области защищать свои транспортные средства, установив на них охранную сигнализацию.

«Никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет. Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», — посоветовали правоохранители.