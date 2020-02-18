Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Закрытие зимней школы «ДомInno» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
На видео попали последствия жесткого ДТП на трассе в Пензенской области
50-летняя Дженифер Лопес выложила жаркое фото в бикини
Пушистая закуска. Пензенцы едва не съели опасные ребрышки
В Пензе в ДТП с маршруткой пострадали семь человек — соцсети
Под Елюзанью легковушку разворотило в ДТП
Пользователи сообщили о страшном ДТП в Иссинском районе
На дороге в Арбеково перевернулась легковушка
Лежит на обочине. Пензенец сообщил в Сети об инциденте на дороге
Ради любимой экстремал залег в ледяное сердечко
В Пензе школьник заметался на дороге и едва не угодил под машину

Седокова показала страстный поцелуй с новым возлюбленным

18 февраля в 12:49 88 просмотров

Певица Анна Седокова решила заставить своих подписчиков пошевелиться, опубликовав в Instagram волнительный ролик.

Звезда запостила видеозапись-кадр из клипа, где она страстно целуется со своим возлюбленным Янисом Тимма. Анна решила поиграть со своими фоловерами и запустила конкурс (18+). Она просит поклонников повторить этот ролик.

«Я подарю ящик хорошего шампанского или деньги на него тому, кто лучше всего повторит эту сцену из клипа и поставит хэштег #ИгристоеДетка. Творческий подход — приветствуется. Снимай свой поцелуй под мой трек, отмечай меня и ставь хештег #PROпоцелуи», — написала она.

Девушкам понравился конкурс, они отметили, что прямо сейчас пойдут целовать своих вторых половинок и снимать видео. Парней же эта идея не вдохновила, некоторые пошутили, что «пора уезжать из дома на пару дней, чтобы жена не нашла».

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/annasedokova/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...