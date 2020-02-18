Седокова показала страстный поцелуй с новым возлюбленным

Звезда запостила видеозапись-кадр из клипа, где она страстно целуется со своим возлюбленным Янисом Тимма. Анна решила поиграть со своими фоловерами и запустила конкурс (18+). Она просит поклонников повторить этот ролик.

«Я подарю ящик хорошего шампанского или деньги на него тому, кто лучше всего повторит эту сцену из клипа и поставит хэштег #ИгристоеДетка. Творческий подход — приветствуется. Снимай свой поцелуй под мой трек, отмечай меня и ставь хештег #PROпоцелуи», — написала она.

Девушкам понравился конкурс, они отметили, что прямо сейчас пойдут целовать своих вторых половинок и снимать видео. Парней же эта идея не вдохновила, некоторые пошутили, что «пора уезжать из дома на пару дней, чтобы жена не нашла».