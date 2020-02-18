В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, сообщают «Известия».

Свое обращение АКИТ направила председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства.

Предполагается, что заказ алкоголя будет проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС. Далее покупателю нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, для подтверждения личности и возраста. После этого товар проведут через систему госучета ЕГАИС.

Предполагается, что доставлять товар будут как курьерские службы, так и «Почта России».

В Ассоциации компаний розничной торговли считают предложенный эксперимент полезным для развития официальных каналов продаж, так как он учитывает возможность идентификации покупателя, а к работе допускают официальных продавцов.