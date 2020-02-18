В Пензе откроется квест-шоу по легендарной игре «Форт Боярд»

Семейная пара Шумилиных из Пензы весной откроют в своем городе квест-шоу по мотивам знаменитого телевизионного шоу «Форт Боярд». Участникам под руководством ведущего предстоит преодолеть серию захватывающих испытаний, ответить на хитроумные загадки старца Фура и собрать ключи для классической финальной сцены с сокровищем. На пути искателей приключений ожидают препятствия, тайники и ловушки, а ключи порой спрятаны в емкостях с тараканами, мышами и змеями, заряд адреналина и живые эмоции окупают все с лихвой.

Принять участие в игре сможет любой желающий от 6 до 99 лет. Своей миссией супруги видят — сделать пензенцев более счастливыми, убрав ненужную серость в людях.

Сергей Шумилин считает, что в нише ивентов и квест-игр и в пензенской развлекательной индустрии в целом есть свободные места.

«То, что мы до этого видели в нашем городе, сделано не плохо, но это далеко не Московский уровень и уж тем более не Голливуд», — рассказал он.

Заняться квестами семью подтолкнуло банальное желание новых эмоций, совсем другой жизни. Наскучила рутина, необходимость каждый день делать одно и то же.

До того, как стать амбассадором Rublev Family, Сергей Шумилин вел успешный бизнес по монтажу слаботочных систем: видеонаблюдение, пожарные, охранные сигнализации, монтаж компьютерных сетей.

«Захотелось заняться чем-то новым — и дать городу, всем своим землякам, больше радости, позитивных эмоций. Я много езжу по России, но переезжать из Пензы никуда не хочу. Я люблю этот город. Хочется сделать его более интересным и веселым, чтобы земляки хмурые не ходили. Наоборот, в Пензу надо привозить со всего мира самое лучшее и выводить город на новый уровень. Планирую в дальнейшем открыть здесь и другие площадки квест-шоу, например, «Золотую лихорадку». В среднем, открывая «Форт Боярд 2.0», франчайзи зарабатывают 500 тыс. рублей в месяц, но я рассчитываю на большее», — сказал Сергей Шумилин.

По его словам, он вложил в новый бизнес 4 млн рублей. Супруги планируют проводить 80 игр в месяц.