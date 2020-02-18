Россиянам-должникам предложили не отключать услуги ЖКХ

Госдума поддержала идею запретить отключать услуги ЖКХ тем, кто задолжал по платежам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Инициатором законопроекта выступил депутат Алексей Куринный. Речь идет о предлагаемых поправках в 157-ю статью Жилищного кодекса, согласно которым, поставляющие коммунальные услуги компании не смогут отключать воду, электричество или газ, если за них накопились долги.

Госдума собирается рассмотреть законопроект. Многие эксперты считают, что проблема требует решения из-за того, что при отключении страдают и те граждане, которые вовремя оплачивают счета. При этом процент граждан-должников ЖКХ невелик.