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В Заре проблему с водоснабжением устранят в августе

19 февраля в 08:02 202 просмотра

В мэрии Пензы обсудили реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья, а также решение вопросов с водоснабжением в микрорайоне Заря и поселке ЗИФ.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, в настоящее время для «переселенцев» строят дома на ул. Беляева.

«По второму дому приступили к устройству цокольного этажа, по первому — с понедельника приступили к завозу и забивке свай. Их около 500, попробуем ускорить процесс методом вдавливания, работать по осям, и переходить к сборке железобетона фундамента», — рассказал он.

Глава администрации города Андрей Лузгин призвал держать на жестком контроле ход работ, следить за их качеством, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при возведении жилья в рамках той же программы в Заре.

«Госжилстройтехинспекцию привлекайте, нельзя повторять ошибки. Качество домов должно быть высокое, все нужно контролировать и проверять», — подчеркнул он.

Магомед Агамагомедов также рассказал о том, как планируется решать проблемы с водоснабжением и водоотведением в проблемных микрорайонах города.

«По водоотведению в Заре мы подали заявку в минстрой региона, средства на эти работы предусмотрены. В марте проведем конкурс, и в сентябре сети будут выполнены. По водоснабжению — проектно-сметная документация есть, лимиты доведены. Будем проводить конкурс, 10 апреля подпишем контракт, в августе планируем завершить строительство. В поселке ЗИФ отрабатываем замечания по проекту, их много. Будем устранять, объект планируем ввести в эксплуатацию в текущем году», — сообщил вице-мэр.

Ранее он также рассказал о первом этапе строительства кладбища рядом с «Восточным» и о ходе реконструкции масштабных городских объектов.


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