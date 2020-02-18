Пензенское правительство в Instagram запустило рубрику о Победе

«Уважаемые подписчики, мы запускаем новую рубрику «А мы из Пензы» (0+), посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне! Мы расскажем вам о земляках, которые воевали за свою страну на фронтах, и тех, кто не спал ночами в тылу, обеспечивая обороноспособность СССР», — написано в посте, опубликованном 18 февраля.

Жителей Пензенской области призвали делиться историями о своих родных.

Напомним, губернатор Пензенской области в январе запустил спецпроект (0+), в рамках которого на своей странице в Twitter он рассказывает о героях-земляках.