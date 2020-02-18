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Пензенское правительство в Instagram запустило рубрику о Победе

18 февраля в 13:52 142 просмотра

В аккаунте «Пензенская область» сосцети Instagram сообщили о старте новой рубрики, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые подписчики, мы запускаем новую рубрику «А мы из Пензы» (0+), посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне! Мы расскажем вам о земляках, которые воевали за свою страну на фронтах, и тех, кто не спал ночами в тылу, обеспечивая обороноспособность СССР», — написано в посте, опубликованном 18 февраля.

Жителей Пензенской области призвали делиться историями о своих родных.

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Уважаемые подписчики, мы запускаем новую рубрику «А мы из Пензы», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне! Мы расскажем вам о земляках, которые воевали за свою страну на фронтах и тех, кто не спал ночами в тылу, обеспечивая обороноспособность СССР. Делитесь историями о своих родных, вспомним подвиги пензенцев! #пензенскаяобласть #амыизпензы #75летпобеды

Публикация от Пензенская область (@penzenskaya_oblast)

Напомним, губернатор Пензенской области в январе запустил спецпроект (0+), в рамках которого на своей странице в Twitter он рассказывает о героях-земляках.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B8s2Z3fCLN5/

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