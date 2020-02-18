Киберклубы вне тренда? Опровергаем стереотип

Вопреки мнению, что геймеры — школьники, и они играют круглыми сутками, не выходя из дома, настоящие кибеспортсмены предпочитают тренироваться командами в своем тесном кругу. Такой выбор определяет особая атмосфера, мощное железо и поддержка единомышленников.

Ядро аудитории — это люди 21−45 лет, которые любят технологии, выбирают высокоскоростные тарифы и ценят низкий пинг. По собственной статистике АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») каждый четвертый абонент оператора интересуется геймингом, а самыми «играющими» городами оказались Пермь, Ульяновск, Саратов, Волгоград и Нижний Новгород.

Киберспорт давно перестал быть просто хобби, а для самых целеустремленных — стал источником дополнительного дохода. Также трансформировалось и значение киберклубов. Сегодня — это комьюнити среда молодых людей, увлеченных компьютерной индустрией, которая позволяет почувствовать себя частью большого сообщества людей «на своей волне», найти единомышленников, собрать свою команду и принимать участие в крупных турнирах.

По данным исследования скорости игровых серверов семи самых популярных онлайн-игр, у оператора самый низкий пинг в пяти городах, еще в трех — в пятерке лучших. Для домашних тренировок киберспортсмены обычно выбирают тарифный план 300 Мбит/с, который позволяет играть без малейших задержек. Согласно статистике Steam, качество соединения в сети «Дом.ru» считается одним из лучших в России.

За 5 лет оператор подключил к своей сети 120 киберклубов в 35 городах России. Больше всего площадок, подключенных к сети оператора в Воронеже, Санкт-Петербурге и Уфе. В Пензе — три: «Сеть», «Good game» «Bad bear».

В условиях активного развития мобильных технологий и высокой конкуренции непросто убедить потенциальных посетителей выбрать тот или иной клуб. Как же их владельцам обеспечить своё заведение стабильным интернетом и привлечь максимальное количество игроков? В числе преимуществ, определяющих выбор, можно назвать не только парк мощных ПК и удобное местоположение, но и быстрый стабильный интернет, а для максимально комфортного времяпрепровождения — Wi-Fi для гостей. Чаще всего киберклубы — клиенты «Дом.ru Бизнес», бренда оператора для корпоративных клиентов — выбирают тарифы от 500 Мбит/с с максимальной связностью с российскими и зарубежными сетями. В рамках тарифного плана организована выделенная полоса для мультимедиа-ресурсов, таких как YouTube, Google, VK, Яндекс, Twitch и пр., с которыми у оператора есть пиринговые соединения. Это позволяет снизить сетевую задержку и значительно ускорить обмен данными, что особенно важно при проведении кибертурниров. При подключении используется профессиональное оборудование операторского уровня, Центр мониторинга сети круглосуточно следит за надежностью соединения. Учитывая сложную телеком-инфраструктуру компьютерных клубов, целесообразно также выделение дополнительных публичных статических IP-адресов — организация подсети IPv4/IPv6 адресов.

Не стоит забывать и об информационной безопасности. Клубы часто пользуются облачными средствами защиты от DDoS-атак, которые позволяют реагировать на аномалии на сети в режиме реального времени и предотвратить возможные угрозы. Для подобных заведений критично всегда быть на связи, а современные инструменты позволяют не задумываться о безопасности, предоставив решение этого вопроса оператору.

Кроме того, у клубов востребован и сервис фильтрации контента. Контент-фильтры в настроены в соответствии с теми возрастными группами, которым открыт доступ в заведение. Владельцы клубов должны строго следить, чтобы несовершеннолетние не могли ознакомиться с запрещенной информацией или экстремистскими материалами. Фильтры включают все запрещенные российским законодательством ресурсы. Также возможна самостоятельная настройка ограничений к любым нежелательным интернет-ресурсам без установки дополнительного программного обеспечения, приобретения специального оборудования и привлечения специалистов. Домены, занесенные в белый список, будут доступны вне зависимости от правил фильтрации. Домены из черного списка блокируются в любом случае.

Такие характеристики соединения как стабильность, минимальный пинг и способность выдерживать пиковые нагрузки становятся особенно актуальны во время проведения кибертурниров. Кроме сети непосредственно для игр, организаторы обычно предоставляют Wi-Fi для всех желающих без ограничения по количеству одновременных подключений. Благодаря этому фанаты киберспорта могут делиться фото, видео и новостями с мероприятия, продвигая тем самым актуальную тему компьютерных состязаний в интернете. Авторизация в сети соответствует законодательству РФ: пользователи могут подключиться к Wi-Fi удобным для них способом — по звонку, через смс или соцсети. Специально для оргкомитета возможна организация закрытой сеть для служебного пользования. Также оператор предоставляет дополнительный канал связи для онлайн-трансляции соревнования. Подобный комплекс услуг — стабильный интернет с защитой от DDoS-атак и контент-фильтрацией, Wi-Fi для гостей и отдельный канал для проведения онлайн-трансляции — закрывает все потребности организаторов современных кибертурниров.

«Мы видим растущий интерес к киберспорту и поддерживаем его на федеральном и локальном уровне. Так, в прошлом году совместно с Федерацией компьютерного спорта России мы организовали онлайн-турнир по дисциплине Dota 2. В отборочных играх приняли участие более 4000 киберспортсменов и более 800 команд, в финале за призовой фонд в один миллион рублей сразились восемь команд. Мы знаем, отличный интернет очень важен для всех любителей компьютерного спорта, и работаем над тем, чтобы он был быстрым и стабильным. Желаем побед на самых высоких скоростях», — отмечает директор филиала Дом.ru в Пензе Михаил Лис.