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В России увеличат количество обязательных прививок

18 февраля в 14:32 90 просмотров

В России намерены постепенно расширить Национальный календарь прививок. В него включат прививки от гепатита А и клещевого энцефалита в тех регионах, где он распространен, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Это, прежде всего, вакцинация для всех детей, а не только групп риска, это расширение национального списка прививок — папилломавирусная, менингококковая, ротавирусная инфекции и ветряная оспа», — сказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

Он напомнил, что новую стратегию развития профилактики инфекций уже внесли в правительство. Министры примут ее уже в ближайшее время. Включить прививку от вируса папилломы в национальный календарь предложил депутат Госдумы Борис Менделевич. Идею парламентария поддержал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он заявил, что сейчас это единственный способ снизить риск рака шейки матки.


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