В Пачелме Белозерцев вручил награду ветерану

Глава региона пришел в гости к ветерану и вручил женщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Татьяна Ильинична Чернышкова родилась в 1921 году в Пензенской области. Ее племянница Любовь Горечихина поделилась, что тетя перед войной уехала в Москву, потом ее призвали на фронт. Трудилась она в составе бригады путейным рабочим на Ленинской железной дороге.



В беседе с губернатором ветеран рассказала о том, как работала в годы войны, как приходилось тяжело в это время. Иван Белозерцев выразил Любови Ильиничне признательность и благодарность, поинтересовался здоровьем.

«Для нас — честь поздравить вас с приближающимся праздником. Спасибо вам», — отметил глава региона.