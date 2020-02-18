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В Пачелме Белозерцев вручил награду ветерану

18 февраля в 14:43 80 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 февраля в ходе рабочей поездки в Пачелмский район вручил юбилейную медаль ветерану Татьяне Ильиничне Чернышковой.

Глава региона пришел в гости к ветерану и вручил женщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Татьяна Ильинична Чернышкова родилась в 1921 году в Пензенской области. Ее племянница Любовь Горечихина поделилась, что тетя перед войной уехала в Москву, потом ее призвали на фронт. Трудилась она в составе бригады путейным рабочим на Ленинской железной дороге.


В беседе с губернатором ветеран рассказала о том, как работала в годы войны, как приходилось тяжело в это время. Иван Белозерцев выразил Любови Ильиничне признательность и благодарность, поинтересовался здоровьем.

«Для нас — честь поздравить вас с приближающимся праздником. Спасибо вам», — отметил глава региона.


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