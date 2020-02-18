«Вы же не живете моей жизнью». С 20 февраля на всех площадках ТАСС будет доступно видеоинтервью с президентом Владимиром Путиным. Впервые — в онлайн формате.

«Каково это — быть президентом? Какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день.

Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?» — говорится в анонсе интервью с президентом.

ТАСС запускает спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Глава государства ответил на острые вопросы и рассказал о самых важных темах.

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