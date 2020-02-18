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Белозерцев поможет жителям Новой Толковки с благоустройством парка

18 февраля в 15:20 202 просмотра

18 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Пачелмский район посетил «Парк семьи» в селе Новая Толковка и пообщался с местными жителями, которые занимаются скандинавской ходьбой.

Парк был торжественно открыт 8 июля прошлого года, сегодня здесь оборудована детская игровая площадка, установлены скамейки, смонтировано освещение. На обустройства парка потребовалось более 600 тыс. рублей. Как пояснила глава администрации Новотолковского сельсовета Алина Евстафеева, работы велись на средства гранта, полученные за второе место в областном конкурсе по благоустройству среди населенных пунктов, где живет менее 3000 человек.

В обустройстве парка участвовали местные жители. В 2020 году эту работу хотят продолжить: в планах — построить сцену для концертов, установить скамьи для зрителей, оборудовать спортплощадку и спортгородок. Губернатор Иван Белозерцев пообещал оказать сельчанам финансовую помощь.

В ходе посещения парка глава региона также встретился с любителями скандинавской ходьбы. Он рассказал им о том, какая борьба в регионе ведется за продление жизни людей и сокращение смертности, и отметил важность соблюдения здорового образа жизни.

«Есть две большие проблемы — смертность от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Никак их не можем решить. Хотя за последний год поработали лучше, чем в 2018-м, где-то на 920 человек меньше человек умерло. Нужно продолжать работать в этом направлении, в том числе — заниматься ходьбой. Я посещаю районы, ругаюсь на врачей, но надо понимать, что они ничего не сделают, если люди сами не будут о своем здоровье беспокоиться», — сказал он.

Также Иван Белозерцев подарил сельчанам 10 комплектов палок для скандинавской ходьбы.

Текст подготовил Роман Галеев

Фотография: Фото Романа Галеева

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