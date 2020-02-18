Госдума одобрила законопроект о бесплатном питании школьников

Госдума 18 февраля в третьем чтении приняла законопроект, дающий право учащимся начальных классов питаться бесплатно. Документ стал продолжением инициативы, озвученной главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Питаться бесплатно дети будет не реже одного раза в день. Финансирование предусмотрено из бюджета трех уровней — федерального, областного, местного.

По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володина, «законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», сообщается на сайте Госдумы.

Также закон вводит понятие «здоровое питание». Запрещается использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ.

Бесплатное питание вводится с сентября 2020 года.