Полковник полиции вручил пензенцу благодарность за поимку наркоманов

Известно, что в течение месяца пензенец дважды оказал сотрудникам полиции содействие в раскрытии преступлений. Сначала он заметил около своего гаража парней, которые что-то искали. Молодые люди не смогли ответить на вопрос бдительного гражданина, что они делают. Поэтому он позвонил на телефон «горячей линии» УМВД. Незнакомцев задержали.
Через какое-то время он снова заметил у гаража странного человека, он выкапывал из земли руками сверток. Пензенец смог задержать его до приезда полицейских.
В обоих случаях правоохранители обнаружили у задержанных наркотики. Возбуждены уголовные дела.
Владимир Лысов поблагодарил пензенца за активную гражданскую позицию и отметил важность участия неравнодушных горожан в противодействии преступности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
О случаях распространения, употребления наркотиков, содержании притонов можно сообщить по телефону 8-(8412)-59−10−10. Звонок — анонимный.