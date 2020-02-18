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Полковник полиции вручил пензенцу благодарность за поимку наркоманов

18 февраля в 15:53 216 просмотров

Житель Пензы оказал содействие в пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Начальник УМВД России по городу полковник полиции Владимир Лысов торжественно вручил мужчине благодарственное письмо.

Известно, что в течение месяца пензенец дважды оказал сотрудникам полиции содействие в раскрытии преступлений. Сначала он заметил около своего гаража парней, которые что-то искали. Молодые люди не смогли ответить на вопрос бдительного гражданина, что они делают. Поэтому он позвонил на телефон «горячей линии» УМВД. Незнакомцев задержали.

Через какое-то время он снова заметил у гаража странного человека, он выкапывал из земли руками сверток. Пензенец смог задержать его до приезда полицейских.

В обоих случаях правоохранители обнаружили у задержанных наркотики. Возбуждены уголовные дела.

Владимир Лысов поблагодарил пензенца за активную гражданскую позицию и отметил важность участия неравнодушных горожан в противодействии преступности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

О случаях распространения, употребления наркотиков, содержании притонов можно сообщить по телефону 8-(8412)-59−10−10. Звонок — анонимный.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19575480/

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