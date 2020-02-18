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Обвешанный золотом пензенец навлек на себя беду

18 февраля в 16:31 144 просмотра

Двоих пензенцев, один из которых — несовершеннолетний, будут судить за разбой.

Следствие установило, что друзья в ночь на 2 июня проводили время в одном из баров. Там они познакомились с пензенцев, и втроем пошли на улицу Аустрина. Товарищи задумали злодеяние и приступили к его исполнению.

Несовершеннолетний ударил рукой нового знакомого по голове, тот упал. После этого друзья принялись избивать пострадавшего. Затем подросток замахнулся на несчастного кирпичом.

«После применения насилия соучастники похитили у мужчины золотые изделия: цепочку, подвеску, браслет, обручальное кольцо, всего — на сумму более 130 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Пензенцев задержали. Старшего заключили под стражу. Уголовное дело в их отношении направили в суд.


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