Обвешанный золотом пензенец навлек на себя беду

Двоих пензенцев, один из которых — несовершеннолетний, будут судить за разбой.

Следствие установило, что друзья в ночь на 2 июня проводили время в одном из баров. Там они познакомились с пензенцев, и втроем пошли на улицу Аустрина. Товарищи задумали злодеяние и приступили к его исполнению.

Несовершеннолетний ударил рукой нового знакомого по голове, тот упал. После этого друзья принялись избивать пострадавшего. Затем подросток замахнулся на несчастного кирпичом.

«После применения насилия соучастники похитили у мужчины золотые изделия: цепочку, подвеску, браслет, обручальное кольцо, всего — на сумму более 130 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Пензенцев задержали. Старшего заключили под стражу. Уголовное дело в их отношении направили в суд.