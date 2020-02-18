В России появились наркоманы нового типа

В России выросло число наркоманов, которые употребляют запрещенные вещества не постоянно и считают, что все у них под контролем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что эти люди не состоят на учете у нарколога и в полиции и подсчитать их точное количество сложно. Такие наркоманы уверены, что с ними все будет в порядке. Специалисты утверждают, что через несколько лет у каждого из них наступит тяжелая зависимость.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно. Тем не менее, однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране», — сказала руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

Практически каждый наркоман «выходного дня» начинает с так называемых легких веществ и постепенно переходит на тяжелые психоактивные наркотики. Кроме того, многие из них заявляют, что принимают наркотики, просто чтобы расслабиться и никаких проблем в жизни у них нет.