Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Закрытие зимней школы «ДомInno» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Госдума одобрила законопроект о бесплатном питании школьников
Каково это — быть президентом? ТАСС провело интервью с Путиным
В России увеличат количество обязательных прививок
Россиянам-должникам предложили не отключать услуги ЖКХ
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
В кафе и отелях можно будет снимать наличные при оплате услуг
В России бесплатную парковку сделают для инвалидов всех групп
Теплую зиму сменит снежная весна. Синоптики пообещали морозы в марте
В России появился новый метод воровства персональных данных
Из российских поликлиник исчезнут стоматологи и психологи

В России появились наркоманы нового типа

18 февраля в 16:48 90 просмотров

В России выросло число наркоманов, которые употребляют запрещенные вещества не постоянно и считают, что все у них под контролем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что эти люди не состоят на учете у нарколога и в полиции и подсчитать их точное количество сложно. Такие наркоманы уверены, что с ними все будет в порядке. Специалисты утверждают, что через несколько лет у каждого из них наступит тяжелая зависимость.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно. Тем не менее, однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране», — сказала руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

Практически каждый наркоман «выходного дня» начинает с так называемых легких веществ и постепенно переходит на тяжелые психоактивные наркотики. Кроме того, многие из них заявляют, что принимают наркотики, просто чтобы расслабиться и никаких проблем в жизни у них нет.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...