Зареченец не смог оправдать свое воровство из-за беспамятства после алкоголя

Установлено, что 6 сентября пьяный зареченец зашел в местный магазин. Он вытащил ключ от ячейки камеры хранения и принялся примерять его к другим замкам. Один из них открылся, мужчина вытащил содержимое шкафчика. С похищенным скрылся, но его нашли полицейские в тот же день. Пакет с чужими вещами изъяли.

Когда житель Заречного попал на скамью подсудимых, пояснил, что не помнит всех обстоятельств произошедшего, потому что был очень пьян, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В результате мужчину отправили в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев. Такой срок суд дал с учетом рецидива преступления. Зареченец пытался обжаловать приговор, но это не удалось сделать.