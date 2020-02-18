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Зареченец не смог оправдать свое воровство из-за беспамятства после алкоголя

18 февраля в 17:01 106 просмотров

В Пензе оставили без изменения приговор Зареченского городского суда, по которому 51-летнего мужчину признали виновным в краже.

Установлено, что 6 сентября пьяный зареченец зашел в местный магазин. Он вытащил ключ от ячейки камеры хранения и принялся примерять его к другим замкам. Один из них открылся, мужчина вытащил содержимое шкафчика. С похищенным скрылся, но его нашли полицейские в тот же день. Пакет с чужими вещами изъяли.

Когда житель Заречного попал на скамью подсудимых, пояснил, что не помнит всех обстоятельств произошедшего, потому что был очень пьян, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В результате мужчину отправили в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев. Такой срок суд дал с учетом рецидива преступления. Зареченец пытался обжаловать приговор, но это не удалось сделать.


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